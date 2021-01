Martin Ødegaard se hartó de Zidane y firma con Arsenal

Este 2021 parecía ser el año de la consagración de Martin Ødegaard con el Real Madrid. El noruego, que hace varios años es promesa en España, tampoco pudo despegar esta temporada por decisiones de Zinedine Zidane y terminó yéndose al Arsenal.

El contrato firmado por las partes se da condición de préstamo por lo que resta de la temporada en curso. Sin embargo, no es claro que al final de la temporada haya una opción de compra.

👋 Welcome to The Arsenal, Martin Odegaard! 🇳🇴

— Arsenal (@Arsenal) January 27, 2021