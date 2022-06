Marcelo, el más veces campeón del Real Madrid, se despidió

Este lunes 13 de junio Marcelo tuvo la despedida oficial del Real Madrid. El brasileño supo levantar al menos 25 títulos con el ‘Merengue’, que lo convirtió en el más veces ganador del club.

“Hoy es mi día más feliz aquí porque he hecho todo lo que tenía que hacer y salgo feliz. Dejo un legado a los jóvenes. Ver jugando a Vinicius Jr., Rodrygo, Valverde, los jóvenes, no tiene precio. No me siento una leyenda. Nunca me he calificado así, cada uno que piense lo que quiera. Me siento un jugador que quiere cumplir objetivos y ganar cosas”, señaló el futbolista brasileño.

En total Marcelo estuvo 15 temporadas con el Real Madrid: jugó 545 partidos, hizo 38 goles y dio 103 asistencias. Fue 4 veces campeón del Mundial de Clubes, 5 veces campeón de la Champions League, 6 veces campeón de LaLiga, 3 veces campeón de la Supercopa de Europa, 2 veces campeón de la Copa del Rey y 5 veces campeón de la Supercopa de España.

De momento no es claro cuál será su destino de ahora en adelante, pero su capítulo con la Casa Blanca ya culminó y en un futuro quizá regrese en una figura distinta a la de futbolista.

Le puede interesar: Programación de los mejores partidos que habrá

*Foto: realmadrid.com