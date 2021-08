Marcao agredió a su compañero de Galatasaray y lo expulsaron

Aunque Galatasaray ganó en su debut de la Superliga de Turquía, el equipo terminó con una imagen que opacó lo hecho en la cancha: la agresión de Marcao a su compañero Kerem Akturkoglu.

Sobre el minuto 63, Marcao y Kerem Akturkoglu tuvieron una discusión, que el futbolista brasileño escaló a la agresión física, lo que obligó a que el árbitro lo expulsara del partido.

Marcao (Galatasaray), really needs some boxing lessons! He "punched" a teamate! pic.twitter.com/8Fo2Ori0ol

