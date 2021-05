Este miércoles se disputan dos partidos de Copa Libertadores en Colombia: Junior de Barranquilla vs River Plate en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla y Atlético Nacional vs Nacional de Uruguay en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira.

En el caso del Junior, se anunció que habrá un plantón en inmediaciones del estadio Romelio Martínez a partir de las 2 de la tarde. Aún no es claro si los manifestantes permitirán el ingreso de los equipos, pero de momento mantienen en pie la manifestación. El partido inicia a las 7 de la noche.

— Vanessa Saldarriaga (@SaldarriagaSoto) May 12, 2021

En el caso de Atlético Nacional, las consecuencias son menos amenazantes. Si bien el Comité del Paro no convoca protestas cerca al Hernán Ramírez Villegas, un puñado de personas ha convocado a un plantón en el estadio de Pereira a las 7 de la noche. El partido de Atlético Nacional sería a las 9 de la noche.

Mayo 12 Jornada por la vida:

📍MARCHA CARNAVAL POR LA VIDA

8 am

Cam Dosquebradas

📍MOVILIZACIÓN MAGISTERIO

8:30 am

Parque la Libertad

📍CONCIERTO POR LA VIDA

11 am

Parque Olaya Herrera

📍PLANTÓN PACÍFICO ESTADIO HERNAN RAMIREZ VILLEGAS

7 pm

La Villa – Estadio Hernán Ramírez

— Papel Arrugado (@the_chakie) May 12, 2021