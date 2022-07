Manchester United le da una oportunidad a Christian Eriksen

Después de derrotar 1-4 al Melbourne Victory FC en un amistoso, Manchester United hizo oficial el fichaje de Christian Eriksen hasta el 2025.

“Manchester United es un club especial y no puedo esperar para empezar. He tenido el privilegio de jugar en Old Trafford muchas veces, pero hacerlo con la camiseta roja del United será un sentimiento increíble”, dijo Christian Eriksen.

El danés que viene de jugar con el Brentford tras el problema cardíaco que sufrió durante la última Eurocopa. Llega a los ‘Red devils’ para competir con Bruno Fernandes y Donny van de Beek por un lugar en el mediocampo.

*Foto: Instagram @chriseriksen8