Luis Enrique defiende a sus 26 elegidos

Luis Enrique Martínez -entrenador de la Selección España- tiene claro que “el tiempo dirá” si ha acertó con “la mejor selección” para competir en el Mundial de Catar, pero que tiene “una sensación máxima de plenitud y satisfacción” con sus 26 elegidos, aunque reconoció, sin desvelar, “una duda” hasta última hora para confeccionar un grupo “consolidado” y que no va a “morir de miedo”.

“Estamos con muchas ganas de representar a nuestro país, de iniciar una competición de este nivel y esperando que todo salga de la mejor manera posible. Me ha quedado una lista ‘macanuda’, que diría alguno”, aseguró el seleccionador en rueda de prensa tras desvelar la convocatoria. “El tiempo dirá si es la mejor selección, pero en términos de convencimiento y de lo que consideramos importante llegamos de la mejor manera y cumpliendo con las expectativas. Ahora toca disfrutar del viaje de fin de curso”, subrayó.

Además, admitió que “la sensación de plenitud y satisfacción para afrontar este Mundial con los 26 jugadores elegidos es total y máxima”. “El Mundial llega en nuestro mejor momento. Desde mi segunda incorporación a la selección hace tres años hemos conseguido crear más que una selección, diría un equipo”, celebró, “plenamente convencido” de que darán “guerra en Catar” y que ofrecerán su “mejor versión”.

Luis Enrique recordó que la confección de cualquier lista “implica la toma de decisiones”. “Creo que hay jugadores que se han quedado fuera que por merecimientos podrían estar, soy el primero en reconocerlo”, se sinceró.

“Uno no deja de pensar en la lista hasta el último día y en ataque hasta ayer jueves por la noche tenía una duda, que era en base a situaciones importantes para nosotros a nivel futbolístico. Tenía dos opciones en el delantero y el pivote, pero cualquiera era igual de efectiva”, resaltó.

Sin embargo, sí hizo un par de excepciones en este sentido, como con el lesionado Mikel Oyarzabal, un “asiduo” para el que tuvo un “recuerdo” porque “desgraciadamente no ha tenido el tiempo necesario” para recuperarse de su grave lesión de rodilla, y con Gerard Piqué. “Estaba en la prelista porque estaba en activo y porque es uno de los mejores centrales, pero no como la mejor opción. El año pasado jugó lesionado y rindió a un gran nivel, además es una máquina competitiva”, aclaró.

Sobre la posible falta de centrocampistas, el seleccionador no compartió esa idea porque su equipo juegan sólo con tres y “en caso de emergencia” puede tirar de jugadores de la delantera que pueden jugar de interiores como Dani Olmo.

“Con Koke no he tenido ninguna duda. Tenía una pequeña lesión, me informo y veo que puede estar, es una garantía para cualquier entrenador. No le he esperado porque le he visto jugar mucho”, apuntó sobre el capitán del Atlético, recién salido de lesión.

Luis Enrique también elogió la figura de Sergio Busquets al que quiere “convencer para que juegue otro Mundial más”. “No hay ningún otro pivote en el panorama mundial mejor que él para jugar a lo que queremos jugar”, recalcó.

*Foto: Twitter @SEFutbol