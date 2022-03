Luis Díaz volvió a ser protagonista en la victoria de su equipo 0-2 contra el Brighton & Hove Albion. El colombiano marcó su segundo gol con los ‘Reds’, pero en términos generales tuvo una buena presentación en la fecha 29 de la Premier Leegue.

El gol del guajiro vino a los 19 minutos después de un pase largo frontal de Joel Matip que logró recibir y definir de cabeza, aunque posteriormente fue atropellado por el portero. El 0-2 lo hizo Mohamed Salah de penal.

Entre los números que tuvo el colombiano se destaca que jugó el partido completo con gol, 2 remates al arco, 1 regate de 2 intentados, 3 faltas recibidas, 25 pases completos de 33 y 2 pases clave en ataque. En defensa tuvo 1 intercepción, 6 duelos ganados en el suelo de 17 y 1 duelo aéreo de 2.

Ya son 5 juegos de Premier League en los que Luis Díaz participa con el Liverpool, 4 de ellos como titular. En total suma 10 juegos con el equipo de Jürgen Klopp.

Tanto fue el esfuerzo del colombiano que terminó siendo elegido como la gran figura del partido.

