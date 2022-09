Luis Díaz recibe nuevo premio en la Premier League

Después de la goleada del Napoli al Liverpool 4-1 por Champions League, este jueves Luis Díaz recibió un premio de consolación. El colombiano ganó en la competencia por el gol del mes de agosto en la Premier League.

El gol en cuestión fue el que el delantero anotó contra Crystal Palace en el empate 1-1. Luis Díaz desbordó por la izquierda dejando a cuatro rivales antes de sacar un soberbio remate con la pierna derecha.

Luis Díaz tuvo que competir con goles hechos por William Saliba y Gabriel Jesús del Arsenal; Bryan Mbeumo del Brentford; Fabian Schär, Allan Saint-Maximin y Kieran Trippier de Newcastle; y Kalidou Koulibaly del Chelsea.

Luis Diaz's strike against Crystal Palace has been shortlisted for the @PremierLeague Goal of the Month award ⚽

— Liverpool FC (@LFC) September 8, 2022