Luis Diaz: 10 cosas que debes saber sobre el extremo colombiano

Luis Fernando Díaz Marulanda ha llamado la atención de muchos observadores en los últimos años, al final el Liverpool consiguió comprarlo. Te damos 10 datos fundamentales sobre el extremo colombiano que acaba de aterrizar en Inglaterra:

1. Nacido en Barrancas, en la península de La Guajira, Colombia, que se adentra en el mar Caribe desde el continente sudamericano, Luis Díaz es de etnia wayuu, conocida en Colombia por tener una historia especialmente belicosa con la ocupación española.

2. En 2015, cuando aún era un desconocido de 18 años que ni siquiera era profesional, Luis Díaz hizo una audición para formar parte de la selección indígena de Colombia, en una especie de Copa América de la categoría. El seleccionador de aquel equipo nacional era Carlos Valderrama, “el pibe”, quien confesó en septiembre de 2017 “dije, ‘este va a llegar muy lejos’, y lo pusimos sin pensarlo”.

3. Cuando fue convocado por primera vez a la selección colombiana, James Rodríguez lo abrazó y le dijo que estaba destinado a hacer grandes cosas. Luis Díaz, inevitablemente, no tardó en causar la misma impresión en los observadores de los equipos europeos y sudamericanos. Después de tres temporadas, 19 goles y la impresión generalizada de que era demasiado rápido, demasiado técnico para la liga colombiana, el Atlético Junior lo vendió al Oporto.

4. Al llegar a Portugal en el verano de 2019, no necesitó ningún periodo de adaptación. Sergio Coinceçao lo desplegó como titular desde el principio, quizás apreciando su aplicación defensiva y su capacidad para recorrer grandes tramos del campo, empezando por su propio campo. Sin embargo, el juego de Luis Díaz no tiene nada de sensual. El extremo colombiano arranca desde la izquierda con gran zancada pero no tiene la fluidez de un videojuego, con el balón pegado al pie por arte de magia. Luis Díaz, en cambio, es uno de esos jugadores que instintivamente convierte sus limitaciones en un arma, como en un estado de improvisación perpetua. Cuando corre, parece estar siempre a punto de perder el contacto con el balón hasta que consigue tocarlo, evitando la intervención del adversario.

5. Incluso en los partidos en los que no brilla y parece tropezar con el balón, es raro que no tenga al menos un momento en el que parezca el jugador más fuerte del mundo, alguien destinado a grandes cosas. Los momentos en los que puede atacar un campo largo con el balón en los pies son los que más parece brillar el talento de Luis Díaz.

6. Luis Díaz es un jugador cuya excepcionalidad aumenta cuanto más lejos está de la portería y más difícil le resulta tener ocasiones de gol, mientras que le cuesta cuando el centro de gravedad del equipo sube, los espacios se reducen inevitablemente y sus limitaciones técnicas en las zonas estrechas se hacen más evidentes.

7. Luis Díaz es un lateral regateador, una de sus características más distintivas. Gracias a su impresionante velocidad, atrajo inmediatamente la atención de los mejores clubes. Muy rápido, capaz de regatear a la velocidad del rayo y con un gran sentido del gol.

8. Antes de llegar a Portugal por 7,22 millones de euros, Luis Díaz jugó en Colombia, en el Barranquilla FC durante dos temporadas antes de pasar al Junior FC, donde jugó otros dos años. El joven de 20 años marcó 20 goles y dio 7 asistencias en sus 80 partidos con el equipo colombiano, y se ganó una convocatoria para el Oporto. En su primera temporada acumuló 50 presencias, con 7 goles y 4 asistencias.

9. En la temporada 2020-2021 Luis Díaz disputó 47 partidos, con 11 goles y 6 asistencias, marcando además en la Liga de Campeones en su temporada de debut en la competición ante el Manchester City de Pep Guardiola y posteriormente ante el Marsella en la tercera jornada.

10. La Premier League por delante. Si el traspaso más caro de la sesión de invierno que acaba de terminar se produjo en la Serie A con Dusan Vlahovic, la Premier League es la que de media ha visto las transacciones más caras. El precio más alto de un traspaso lo registró el Liverpool con Luis Díaz, comprado por 45 millones de euros.

Cuanto más tiempo pasa, más se revaloriza la Premier League y sus jugadores. Nuestra pasión por el fútbol está respaldada por los numerosos sitios que permiten ver el partido en línea, como la página de Hesgoal. Estamos seguros de que el extremo colombiano seguirá dando que hablar en el Liverpool.