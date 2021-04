Este domingo 12 clubes se autodenominaron fundadores de la Superliga de Europa. Esta nueva competencia sería de 20 equipos, 15 fundadores y 5 equipos que serían invitados por su rendimiento.

Después del anuncio, la UEFA reiteró que los clubes que hagan parte de esta competencia serán expulsados de todos los organismos que rigen el fútbol y los futbolistas no podrán jugar para sus selecciones. La Premier League, LaLiga y la Serie A rechazan la propuesta.

“Mi opinión es que, lo antes posible, los clubes y los jugadores tienen que ser expulsados de todas nuestras competiciones”, declaró el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, tras la reunión del Comité Ejecutivo de UEFA de este lunes.

Con los 20 equipos se hará un sorteo que los dividirá en 2 grupos de 10. Después jugarán el todos contra todos y clasificarán a segunda ronda los tres primeros equipos de cada grupo. Los que queden cuarto y quinto jugarán en un mata a mata un cupo a la siguiente instancia. Con 8 equipos en la segunda fase harían un sorteo para hacer los cuartos de final. Después vendría la semifinal y la final con partido único en sede neutra.

Varios clubes se han burlado de la situación como medio de protesta. Entre ellos está el Spartak de Moscú, que está dispuesto a adoptar nuevos hinchas de estos 12 clubes. El Grimsby Town de League Two en Inglaterra informó que regalaba una camiseta de su club si llevaban tres de los equipos ingleses involucrados con la Superliga, esas camisetas serán donadas a grupos juveniles de proyectos humanitarios en África. El Bray Wanderers de Irlanda se burló de que el Tottenham no cuenta con los títulos para hacer parte del proyecto.

If you need a new club to support, we're always here for you.

In light of recent events, #GTFC have launched a shirt amnesty for those with @ManUtd , @ManCity , @LFC , @Arsenal , @ChelseaFC or @SpursOfficial shirts.

We’ve won the same amount of @premierleague titles as @SpursOfficial . #europeansuperleague

Por parte de los técnicos, Arsène Wenger -que hace diez años predijo la creación de la Superliga- es uno de los grandes detractores.

Mesut Özil, Ander Herrera y el exfutbolista Ian Wright también han mostrado su postura en contra declarando que les avergüenza la idea.

Kids grow up dreaming to win the World Cup and the Champions League – not any Super League. The enjoyment of big games is that they only happen once or twice a year, not every week. Really hard to understand for all football fans out there…⚽💔

Hinchas del Liverpool colgaron banderas con mensajes de protesta a las afueras de la sede del club. Tim Payton, uno de los voceros de la hinchada del Arsenal, llamó a que los hinchas protestaran ante la Superliga.

European Super League: “It's the death of football as we know it.”@timpayton Spokesperson @AST_arsenal on proposed #SuperLeague breakaway, greedy fingers, and fan reaction.

“English #football fans don't switch teams. What we do is protest, make noise.” pic.twitter.com/FfD4fsUz73

— First Move CNN (@firstmove) April 19, 2021