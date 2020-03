Tomada de internet

Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid que ostentó tal cargo en el lapso entre 1995 y 2000 murió este sábado a causa del contagio por coronavirus COVID-19. La noticia la dio a conocer su hijo por intermedio de Twitter.

“Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión”, señaló Lorenzo, su hijo que jugó en el equipo de basquebol del Real Madrid.

Acaba de fallecer mi padre. No se merecía este final y de esta manera. Se va una de las personas más buenas,valientes,y trabajadoras que he visto en mi vida. Su familia y el Real Madrid eran su pasión. Mi madre y mis hermanos hemos disfrutado de todos sus momentos con orgullo DEP — lorenzo sanz (@lsanz19) March 21, 2020

Lorenzo Sanz había tenido complicaciones a causa del COVID-19 desde la semana pasada y desde el martes ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. No ingresó al hospital apenas presentó los síntomas del contagio por no querer congestionar la clínica. No obstante, tuvo que ingresar por complicaciones. Una complicación renal y una insuficiencia respiratoria obligó que el exdirectivo tuviera el deceso.

