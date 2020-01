El ex jugador de los Lakers Kobe Bryant falleció en un accidente de helicóptero mientras viajaba con otras tres personas.

La noticia, adelantada por TMZ, han confirmado la muerte de cinco personas entre los que no estaba la mujer del ex jugador, Vanessa Bryant.

Funcionarios del condado han informado de que los bomberos han podido apagar las

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020