Este domingo Lewis Hamilton era local en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. Lo que parecía una carrera cómoda para el británico terminó siendo un suplicio en el final.

Durante las primeras 50 vueltas la carrera parecía seguir su ritmo normal. Lewis Hamilton y Valtteri Bottas de Mercedes manejaban a su antojo el ritmo de carrera.

Sin embargo, las últimas dos vueltas estuvieron endiabladas y los pilotos de Mercedes sufrieron las consecuencias. Primero Valtteri Bottas que tuvo una pinchada en la vuelta 51. Después, la víctima fue el propio Lewis Hamilton, que aunque terminó triunfando sufrió hasta el último tramo luego de que su llanta delantera izquierda se pinchara.

“En la recta se desinfló, noté un cambio de forma en el neumático y tenía el corazón en un puño. Ya veía cómo se salía la llanta… Pasé de tener 19 a 10 segundos. Me decían 9, 8, 7… así que tenía que pisar el acelerador. Nunca he experimentado nada así en la última vuelta. Casi se me para el corazón”, señaló el píloto británico al finalizar la carrera.

That last lap almost had me 😅 We still got this 🏆🏁 I can’t express how grateful I am to all the fans, and to my incredible team. To think this is the 7th home win is just insane. Thanks for the positive energy everyone, we did this together. #BritishGP #TeamLH #StillWeRise @F1 pic.twitter.com/PyAPZ6SZrI

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) August 2, 2020