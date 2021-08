Foto: @Nacionaloficial

Atlético Nacional no ha zafado del lío de Cortuluá por el caso de Fernando Uribe, cuando ya tiene en camino otra demanda en su contra, ahora por parte de Miguel Ángel Borja.

El hecho se remonta a 2017 cuando Atlético Nacional vendió a Miguel Borja a Palmeiras. La venta se enredó debido a que el club brasileño se retrasó en los pagos y tuvo que llegar a un acuerdo con el equipo verdolaga. La transacción final fue de 11,3 millones de euros, de los cuales 900.000 euros fueron para Cortuluá, que guardó un porcentaje del futbolista, pero el jugador se quedó con un 8% del traspaso.

Desde marzo, Miguel Borja llevó su caso a la Federación Colombiana de Fútbol, pero ahí no obtuvo la respuesta esperada, por lo que estaría dispuesto a escalar el caso en la FIFA.

“Voy a esperar que me conteste la Federación el tema del disciplinario, si no lo hace voy a solicitar el retiro del escrito del acuerdo para la comisión de acá, haciendo claridad que se hizo desde febrero y no se quiso firmar. Vamos a esperar una semana. Si mañana me dicen que Nacional firmó yo sigo adelante acá, pero si no acudiríamos a la FIFA… le aseguro que allá sale más rápido“, dijo a Futbolred el abogado del delantero, César Pinzón.

🚨 ¿Se acuerdan de la demanda de Borja por el 8% de los 3 millones de su venta a Palmeiras?

Les cuento que va a ir a la FIFA, otra demanda para el @nacionaloficial porque a Miguel nada que le responden🚨 — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) August 11, 2021

El monto que Atlético Nacional le estaría debiendo a Miguel Borja es de cerca a 800.000 euros. El equipo paisa podría conciliar con el jugador o de lo contrario tener otro tedioso caso en los juzgados correspondientes.

