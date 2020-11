Lewis Hamilton exige más respeto por sus logros en Fórmula 1

Foto: @F1

Ni siendo campeón, ni consiguiendo su séptimo título de Fórmula 1, ni rompiendo récords de más podios y más victorias alcanzadas, ni así Lewis Hamilton deja de recibir críticas. Sin embargo, se desahogó ante quienes dicen que él solamente gana por el carro en el que corre y por su equipo.

“Merezco respeto, fue un domingo muy duro en el que no dependí del carro. Hay otro gran piloto que usa el mismo coche y obviamente no termina como yo… Me gustaría que hubiera más carreras complicadas como la de Turquía, en condiciones como esas, cuantas más ocasiones haya de ese tipo más veces podré demostrar de lo que soy capaz”, dijo -citado por Marca- el automovilista campeón de la Fórmula 1.

Después el piloto británico recordó cómo cuando competía en karts fue superado varias veces por alguien que tenía un motor mejor que el de él, y relató cómo su padre hipotecó la casa para comprarle un mejor motor y que pudiera competir a la altura. “Claro que necesitas buen material, pero también cuenta lo que haces con ello y espero que eso se pudiera ver en Turquía”, señaló Lewis Hamilton.

Anuncios

Lewis Hamilton fue campeón anticipado a falta de tres carreras en la Fórmula 1 y continúa con hambre de seguir estableciendo marcas que lo acrediten como el más grande del automovilismo.

Le puede interesar: Las impresiones de Tatiana Calderón al finalizar la European Le Mans Series