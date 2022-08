Lerma se queda sin DT por culpa de Luis Díaz y Liverpool

Scott Parker fue destituido como entrenador del Bournemouth tres días después de la dura derrota por 9-0 ante el Liverpool, según confirmó este martes el club de la Premier League, que también ha anunciado que Gary O’Neil será el técnico interino.

“Para que podamos seguir progresando como equipo y como club en su conjunto, es imprescindible que estemos unidos en nuestra estrategia para administrar el club de manera sostenible”, afirmó el copropietario de los ‘Cherries’, Maxim Demin.

El Bournemouth del colombiano Jéfferson Lerma ocupa la decimoséptima plaza de la tabla, solo un punto por encima del descenso, después de ganar en su estreno al Aston Villa (2-0) y encajar goleadas ante el Manchester City (4-0), el Arsenal (0-3) y el Liverpool (9-0), en la que Luis Díaz marcó doblete.

“Me gustaría dejar constancia de mi gratitud hacia Scott y su equipo por sus esfuerzos durante el tiempo que estuvieron con nosotros. Nuestro ascenso a la Premier League la temporada pasada bajo su mandato siempre será recordado como una de las temporadas más exitosas de nuestra historia”, añadió Demin sobre el preparador de 41 años.

