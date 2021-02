LeBron y Durant, los más votados para el All-Star Game 2021

Pasan los años y poco cambia en la NBA, por lo menos entre los jugadores preferidos por los aficionados. LeBron James y Kevin Durant siguen siendo los consentidos y obtuvieron las votaciones parciales más altas para el All-Star Game.

A sus 32 años, Kevin Durant sigue dando de qué hablar con los Brooklyn Nets y fue el más votado de la Conferencia Este con 2,3 millones de votos. Por su parte, LeBron James es el favorito de la Costa Oeste y alcanzó los 2,2 millones de votos entre los aficionados.

