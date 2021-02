LeBron James le responde a Zlatan sobre activismo político

Después de la polémica con Duván Zapata y Romelu Lukaku, Zlatan Ibrahimovic extrapoló de deporte para dejar su opinión sobre deportistas que usan su plataforma como espacio político. La crítica iba dirigida a LeBron James.

El exitoso jugador de LA Lakers no se calló ante las declaraciones del sueco y defendió su postura de usar su plataforma para denunciar lo que él cree que está mal.

“Lo que hace (LeBron) es fenomenal; sin embargo, no me gusta cuando la gente con cualquier tipo de estatus habla de política. Haces lo que se te da bien. Juego al fútbol porque soy el mejor jugando al fútbol. No hago política. Si fuera político, me dedicaría a la política. Este es el primer error que cometen los famosos cuando sienten que han llegado. Para mí, es mejor mantenerse alejado de estos temas y hacer lo que se te da bien, de lo contrario te arriesgas a no causar una buena impresión”, dijo Zlatan Ibrahimovic en una entrevista a UEFA y Discovery +.

Ante esto, LeBron James respondió: “Tengo más de 300 niños en mi escuela que necesitan una voz y yo soy su voz… Nunca me callaré cuando algo está mal. Yo hablo por mi gente, hablo de igualdad, de injusticia social, racismo, supresión de voto sistemática. Soy el tipo equivocado al que acudir: siempre hago mis deberes… No hay manera de que me limite solo a dedicarme a los deportes porque entiendo esta plataforma y lo poderosa que es mi voz… Es gracioso que él diga eso: creo que en 2018 fue él quien dijo, cuando estaba en Suecia, que sintió racismo porque su apellido no era una apellido normal ¿Correcto? Dijo eso, ¿verdad? Creo que lo dijo”, señaló el basquetbolista haciendo referencia a que el futbolista afirmó en una entrevista que fue discriminado en el Malmö por su apellido poco común.

La rencilla ha reavivado el debate sobre si los deportistas deben o no usar su plataforma en la esfera pública como una herramienta para ejercer activismo político. También enfrenta un choque de trenes de dos grandes figuras en dos de los deportes en conjunto más populares del mundo.

