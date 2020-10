LeBron James dice no estar preocupado a pesar de la exhibición de Miami Heat en juego 3

Foto: nba.com

De nuevo sin Bam Adebayo y Goran Dragić, Miami Heat salió en el juego 3 a enfrentar LA Lakers, que llevaban la serie ganada 2-0. El gran MVP del partido fue Jimmy Butler. Aunque LeBron James hizo una presentación aceptable, su compañero Anthony Davis no estuvo en su mejor noche.

Triple doble con 40 puntos (11 rebotes y 13 asistencias), números que realmente son descomunales para Jimmy Butler, que arrastró a su equipo a la victoria final de 115-104 en las finales de la NBA.

LeBron James se quedó con al aceptable, pero insuficiente, producción de 25 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, a Anthony Davis no le alcanzó con una tímida producción para LA Lakers de 15 puntos.

“Sabemos lo resilientes que son como grupo, su cuerpo técnico y como franquicia. Pero no siento que estemos preocupados. No lo estamos. Sabemos que podemos jugar mucho mejor. Tenemos otra oportunidad para tomar una ventaja importante el martes. Valoramos esa chance”, dijo LeBron James al final.

Los elogios a Jimmy Butler no se hicieron esperar en lo que fue para él una noche soñada en la burbuja de Orlando, que aún mantiene con esperanzas a su equipo.

“(Me importa) Ganar, no me importa el triple-doble, no me importa nada de eso. Me importa ganar. Creo que nos hemos dado cuenta de que pertenecemos a este nivel, que les podemos vencer“, concluyó Jimmy Butler.

El juego 4, quizá con Bam Adebayo disponible para Miami Heat, será este martes y será el partido clave para definir qué situación puede plantearse para saber cuál será el equipo que se queda con el anillo de las NBA.

