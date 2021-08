Las últimas palabras de Harold Rivera como DT de Santa Fe

Foto: @santafe_oficial

Parece que no se pudo aguantar la presión de la hinchada. Según El Tiempo, Harold Rivera dejó de ser entrenador de Santa Fe después de que él llegase a un acuerdo con la junta directiva. Grigori Méndez y Francisco Delgado serían los entrenadores provisionales.

La decisión se toma después del empate 1-1 entre el ‘León’ y Deportivo Pereira en la fecha 6 de la Liga Betplay. A esta altura, Santa Fe ocupa la casilla 17 con 4 puntos. Después del partido, Harold Rivera asistió a la rueda de prensa y habló de la situación del equipo.

“Cuando las cosas no se dan todo parece malo. Santa Fe es un equipo que tiene que estar en otra posición por su nómina, estructura. Hay preocupación porque no estamos en una buena posición. Tenemos que retomar la confianza. No podemos decir que estamos tranquilos. Después de esto es seguir mirando hacia delante y hacia arriba”, dijo Harold Rivera.

Harold Rivera se hizo cargo de Santa Fe en el clausura del 2019 cuando el equipo rondaba por el sótano de la tabla de posiciones. Logró levantarlo y estuvo cerca de meterlo en la final, pero cayó contra América de Cali en el cuadrangular final. Un año después clasificó a la final del FPC, pero la perdió otra vez con el equipo escarlata. En el apertura del 2021 se metió en cuartos de final y perdió contra Junior de Barranquilla la serie.

