Las hermanas Williams jugarán dobles en US Open

Las hermanas estadounidenses Serena y Venus Williams jugarán el cuadro de dobles del US Open, último ‘Grand Slam’ de la temporada, después de que la pareja obtuviera una invitación, según confirmó este sábado la organización del torneo.

El US Open está destinado a ser el torneo final de la carrera de Serena y ahora tendrá una opción más de alcanzar el título. Será en dobles, la novena vez que las hermanas Williams disputen juntas el US Open, una modalidad de la que también fueron dominadoras.

Serena and Venus on the same court.

The 2x #USOpen women's doubles champions have accepted a wild card. pic.twitter.com/pu3GPeL8BM

— US Open Tennis (@usopen) August 27, 2022