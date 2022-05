Las cuentas de Deportivo Cali en Copa Libertadores

Share on Twitter

Share on Facebook

Este miércoles, Deportivo Cali empató sin goles con Corinthians y quedó en una posición desfavorable de cara a la clasificación a octavos de final de Copa Libertadores.

Por ahora, el ‘Azucarero’ es tercero del Grupo E con 5 puntos, a uno de Boca Juniors que es segundo y a dos del equipo brasileño. Always Ready cierra la tabla con 4 unidades.

En el grupo nada está escrito, todos están vivos y todos son susceptibles de quedar eliminados en la fase de grupos.

A los dirigidos por Rafael Dudamel les quedan un juego en casa contra Always Ready y cierra en La Bombonera contra Boca Juniors.

Ganando ambos duelos asegura clasificación. En caso de perder ambos queda eliminado, empatando ambos queda a la suerte de un milagro; ganando uno y perdiendo el otro depende de lo que los argentinos puedan hacer, pues los juegos que les quedan son de locales.

Serán dos partidos cruciales para los colombianos y no ganarle a Always Ready los condena. En cambio sacar puntos de Argentina los acerca a la siguiente fase, pero el reto no es fácil porque ya cedió puntos de local.

Le puede interesar: Otra épica en el Bernabéu lleva al Real Madrid a París

*Foto: Twitter @AsoDeporCali