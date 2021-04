Foto: @AmericadeCali

Este domingo se definen los 8 equipos que jugarán los playoffs de la Liga Betplay. 6 equipos tienen cupo asegurado (Atlético Nacional, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Millonarios, Deportivo Cali y La Equidad) y 5 más están luchando por los 2 cupos restantes. Aún resta develar el futuro de Deportivo Pasto, Jaguares, DIM, América de Cali y Junior, que pueden quedarse, entrar o salir de los 8.

A continuación dejamos las cuentas de cada equipo para quedarse en los 8 para la fecha 19 de la Liga Betplay.

Deportivo Pasto

Juega contra Deportivo Pereira de visitante, es 11 y tiene 23 puntos. Necesita ganar por varios goles y esperar que pierdan -ojalá por varios goles- América de Cali y DIM, y que Jaguares no gane. De esta forma podría clasificarse con 26 puntos.

Jaguares

Juega contra Boyacá Chicó de visitante, es 10 y tiene 24 puntos. Necesita ganar y esperar una derrota del DIM y el América de Cali. En caso de que DIM y América de Cali empaten, debe ganar por una amplia diferencia de goles, mínimo una diferencia de 5. Con este cruce de resultados podría clasificar con 27 puntos.

DIM

Juega contra Once Caldas de visitante, es noveno y tiene 26 puntos. Necesita ganar y superar al América de Cali en diferencia de gol, o sea hacer un gol de diferencia más que ellos en caso de que también ganen. El empate solamente le sirve si América de Cali pierde y Jaguares no golea. Perdiendo puede clasificarse siempre y cuando América pierda por un gol de más, y Jaguares y Pasto no ganan.

América de Cali

Juega de local contra Deportes Tolima, es octavo y tiene 26 puntos. Ganando mantiene su puesto en los 8 siempre que DIM no gane por más goles que ellos. El empate les sirve si DIM no gana y si Jaguares no golea por 5 goles. Perdiendo solamente se clasifica con las derrota de DIM por un gol más que ellos, y empate o derrota de Jaguares y Deportivo Pasto.

Junior

Descansa la última fecha, es séptimo con 29 puntos. Aunque parece inalcanzable que quede eliminado, hay una pequeña posibilidad. Junior queda eliminado si América de Cali y DIM ganan sus partidos por más de 3 goles de diferencia. De lo contrario está seguro dentro de los 8.

