Las barras bravas se unen contra la Copa América

Foto: @LBDL_Oficial

Cada día más cercano al inicio de la Copa América crece el rechazo para su realización en Colombia. La última semana muchos sectores del fútbol han discutido en torno a este evento, y las barras bravas buscan que no se lleve a cabo.

Por parte del Gobierno Nacional y la Conmebol hay firmeza para que se haga como sea. Esto, a pesar de las anomalías presentadas en los partidos de equipos colombianos por Copa Libertadores en Pereira y Barranquilla. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y a menos de un mes hay mucha duda de si el país contará con las garantías suficientes.

El pasado 11 de mayo se publicó un comunicado conjunto de rechazo a la Copa América por parte de barras organizadas de América de Cali, DIM y Atlético Nacional. El texto llevaba como título: “El fútbol no puede servir para encubrir la pobreza y la muerte”.

El fútbol no puede servir para encubrir la pobreza y la muerte

El jueves, varias de las principales barras del país se unieron a ese llamado con la misma premisa: rechazar que se juegue la Copa América. Barras de Atlético Nacional, Millonarios, Independiente Santa Fe, Deportivo Pereira, Once Caldas, Junior, DIM, Unión Magdalena, entre otros, decidieron respaldar esta iniciativa.

Las primeras acciones de estos grupos llevó a que Atlético Nacional vs Nacional de Montevideo se retrasara una hora. También en Barranquilla intentaron impedir que se jugara Junior vs River Plate y América de Cali vs Atlético Mineiro.

Lo cierto es que el Gobierno Nacional, liderado por Iván Duque, ya gastó 12,5 mil millones de pesos para adecuar los estadios donde se jugará la Copa América. Por ahora, no hay una intención remota de que el gobierno se eche atrás en este objetivo.

