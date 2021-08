Las pataletas que le han hecho a Rueda por no ser convocados

Este martes salió el listado entero de los convocados por la Selección Colombia en la triple fecha de Eliminatorias de la Conmebol contra Bolivia, Paraguay y Chile. Sin embargo, dos jugadores le hicieron pataleta al entrenador por redes sociales tras no ver su nombre en la lista.

Junto a ellos ya son 4 los jugadores que han reclamado por no ser convocados. Repasamos la lista de los que se han indignado con Reinaldo Rueda.

James Rodríguez

Previo a la Eliminatoria y a la Copa América, James Rodríguez estuvo en una transmisión en directo de Instagram junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez. En dicha transmisión pidió ciertas explicaciones por no haber sido convocado si estaba en plenitud.

“Yo estoy bien. Hay que dejar claro que yo no estaba mal. Fue una decisión del cuerpo técnico, que no la comparto, pero me faltaron al respeto… De los 80 partidos, jugué cinco tocado, los otros 75 rendí en plenas condiciones. No me vengan ahora con huevonadas”, dijo en aquel momento.

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Mientras se disputaban los últimos partidos de la Copa América, otro que hizo reclamo fue Juan Camilo “Cucho” Hernández. El risaraldense en una entrevista dio a entender que él podría estar por encima de varios convocados de ligas de Estados Unidos o México.

“No sé qué tenga que hacer para estar ahí, porque al final si miras la lógica estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia, no es por desprestigiar ni nada, pero son niveles diferentes”, señaló en El Alargue de Caracol Radio.

Jhon Córdoba

El caso más reciente es el del delantero del Krasnodar de Rusia. En 5 partidos acumula 4 goles y una asistencia, ante la ausencia de Duván Zapata por lesión podría haber sido llamado pero no vio su nombre y se quejó desde su cuenta de Twitter.

Ya uno no sabe ni que pensar 🤦🏾‍♂️🤣 — Jhon cordoba (@Jhoncordoba4) August 24, 2021

Johan Mojica

Hasta el momento, Johan Mojica ha sido el más certero con su reclamo. En su posición no llamaron a un lateral izquierdo nato, pues William Tesillo cumple la función pero se dio a conocer como central, y Yairo Moreno que es el otro convocado es más un extremo. En contraste, Reinaldo Rueda llamó 4 jugadores que pueden oficiar como lateral derecho y tienen dicha posición natural (Yerson Candelo, Andrés Román, Stefan Medina y Daniel Muñoz).

El defensor vallecaucano que juega para el Elche hizo el reclamo en una historia de Instagram mostrando su descontento.

Por favor… JOHAN MOJICA, SÍ JOHAN MOJICA haciendo escándalo en redes por no ser convocado. pic.twitter.com/01HEUXcz9z — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) August 24, 2021

