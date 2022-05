La tajante declaración que Ancelotti sobre Haaland

Es bien sabido que Real Madrid en algún momento alcanzó a entrar en la puja por Erling Haaland y este miércoles Manchester City lo confirmó como nuevo fichaje. Carlo Ancelotti fue preguntado por el noruego y dio una tajante respuesta.

“No me gusta hablar de esto. Haaland es un gran jugador y el hablar de esto. Haaland es un gran jugador y el City es un gran club. Me quedo con mi plantilla que me ha llevado a otra final de Champions League”, señaló el italiano.

Las declaraciones las dio en la previa del partido por LaLiga contra el Levante. También le preguntaron por Antonio Rudiger y Kylian Mbappé, pero evadió la pregunta.

