La soberbia respuesta de Mbappé sobre el Balón de Oro

Kylian Mbappé reconoció que le encantaría ganar el Balón de Oro y se considera uno de los tres principales favoritos para la edición de 2022 junto a su compatriota Karim Benzema y el flamante futbolista del Bayern, Sadio Mané.

“Es una gran mentira decir que a un futbolista no le interesa el Balón de Oro. Es una hipocresía decir eso. Todos pensamos en este premio. Hablamos de un equipo y de un colectivo, porque de alguna manera sirve para camuflar nuestra ambición, pero es honesto admitir que nos importa”, dijo Mbappé en declaraciones a France Football, que este viernes hizo pública la lista de los 30 nominados al galardón.

Mbappe, incluido en la nómina, está convencido de tener sus opciones pese a no haber ganado la Champions League. El delantero francés marcó 39 goles en todas las competiciones y se proclamó campeón de la Ligue 1 con el PSG la temporada pasada.

Sin embargo, ningún jugador de las cinco principales ligas europeas igualó el total de 60 asistencias de Mbappé en la campaña, aunque su compañero en Francia, Benzema, es el claro favorito después de ayudar al Real Madrid a ganar la Liga de Campeones y los trofeos de LaLiga y Supercopa de España y Europa.

“Siempre he querido hacerlo temprano”, añadió sobre ganar el Balón de Oro. “Sin limitar mis sueños. Quiero ganarlo y no me importa admitirlo. Estoy convencido de que levantar el primero es lo más complicado. Una vez hayas entrado oficialmente en ese grupo selecto, será más fácil revalidarlo”, apuntó.

Preguntado por su ‘top’ tres en esta edición, el internacional francés no tuvo dudas: “Creo que Benzema, Mané y yo”, sentenció Mbappé, cuya primera nominación al Balón de Oro se produjo en 2017, cuando el entonces delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, venció a Lionel Messi y Neymar en el premio.

Le puede interesar: Gerard le ganó el pulso a Lampard, que no tuvo a Yerry Mina