Con el fin de The Last Dance, los fanáticos de la NBA quedaron desamparados. Por esto mismo, la liga y la Asociación de Jugadores de la Liga estadounidense (NBPA) están manteniendo un diálogo con Disney para terminar la temporada a finales de julio en ESPN Wide World of Sports de Florida.

“Estamos trabajando con expertos en salud pública y funcionarios del gobierno en un conjunto integral de pautas para garantizar que existan protocolos y protecciones médicas apropiadas”, señaló Mike Bass, director de comunicaciones de la NBA.

La idea es encontrar una sede única con el objetivo de acabar la temporada regular y disputar los play-offs. La actividad está suspendida desde el 11 de marzo y se espera que en este complejo de Disney World -que tiene más de 90 hectáreas de espacio, amplia capacidad hotelera y 3 pistas de juego- se termine la temporada.

