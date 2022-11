La maldición de Benzema con los mundiales

Karim Benzema se pierde otra Copa del Mundo, de nuevo. Cuando parecía que el Balón de Oro tenía una oportunidad de reivindicarse con Francia, una lesión lo dejó fuera de la convocatoria de Catar 2022.

“En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tuve que pensar en el equipo como siempre lo he hecho y la razón me dice que debo dejar mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer una buena Copa del Mundo. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo”, señaló el futbolista francés después de abandonar la concentración por una lesión.

La pésima suerte de Benzema en mundiales

Sudáfrica 2010 fue la primera Copa del Mundo en la que parecía que el entonces recién delantero del Real Madrid podría jugar. Sin embargo, Laurent Blanc decidió no ponerlo en la lista.

Un escándalo sexual lo manchó a él y a Franck Ribéry por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con Zahia Dehar, una joven que para ese entonces era menor de 18 años, algo prohibido en Francia. Años después la justicia los absolvió, pero Benzema se quedó sin mundial.

Para Brasil 2014 Benzema sí fue convocado, hizo tres goles y dos asistencias en cinco partidos. No obstante, Francia se quedó en los cuartos de final después de haber perdido 1-0 contra Alemania.

Para Rusia 2018 Karim Benzema contaba con una sanción de la Federación Francesa de Fútbol al verse involucrado en un escándalo de chantaje sexual a su compañero Mathieu Valbuena. El onceno de su país consiguió el mundial con Kylian Mbappé de figura.

El año pasado se le levantó el veto a Benzema, ganó con Francia la Liga de Naciones, pero su anhelo era Catar 2022. Ahora no es ningún escándalo lo que lo relega, sino una lesión. Difícilmente el delantero de 38 años podría llegar en forma para el certamen de 2026, pero podría ser su última oportunidad, si no ocurre un imprevisto.

*Foto: Twitter @Benzema