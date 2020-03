Tomdas de internet

Después de una fecha de clásicos donde primaron los empate, la jornada 8 de la Liga BetPlay continuó con dicha tendencia. Solamente el DIM fue el único equipo que ganó hasta el domingo, a falta de los 3 compromisos.

El primer empate de la jornada se dio el pasado viernes entre Deportivo Cali y Deportivo Pereira. El partido disputado en Palmaseca tuvo vaivenes. No fue la mejor presentación de los verdiblancos. Al minuto 42 marcó Andrés Balanta y tres minutos después llegó el empate gracias a la anotación de Wilfrido de la Rosa. En el segundo tiempo, Darwin Andrade aventajó a los locales a los 59 minutos; pero sobre el ocaso del compromiso, a los 90, empataron los matecañas con gol de Jairo Molina. Kevin Velasco salió expulsado a los 55 minutos.

El sábado se abrió la jornada con el partido de Once Caldas y América de Cali en el Palogrande. Los escarlatas salieron con la suplencia y los locales querían cortar una racha de 5 empates en su estadio. A los 32 minutos marcó Roberto Ovelar tras un penal que el juez pitó por una mano de Nicolás Giraldo. A los 80 minutos Pedro Franco empató el compromiso luego de un rebote que le quedó tras una mala salida del portero rival.

En el único triunfo que hubo el sábado, DIM en el Atanasio Girardot derrotó a Millonarios que se quedó relegado en la tabla de posiciones. El gol lo hizo un ex Embajador, Javier Reina luego de una asistencia hecha por Mauricio Cortés. Los capitalinos no lograron reponerse y dejaron, de nuevo, puntos en el camino.

Junior de Barranquilla también apeló a la suplencia dado que a mitad de semana juega contra Independiente del Valle en Copa Libertadores. Atlético Bucaramanga trató de imponer las condiciones y a los 60 minutos Diego Herazo marcó gol de penal. Sobre los 72 minutos, Miguel Borja empató el juego y los barranquilleros lograron sacar un punto como visitantes.

Para el partido más importante de la fecha, Independiente Santa Fe recibía a Atlético Nacional en El Campín. Los verdolagas abrieron el marcador a los 45 minutos después de una buena jugada individual y un gran remate de Andrés el “Rifle” Andrade. Los capitalinos empataron gracias a un tiro libre cobrado por Fabián Sambueza sobre los 62 minutos. La noche parecía dañársele al ‘León’ con la expulsión de Diego Valdés a los 70 minutos, pero a los 83, Dixon Rentería marcó el 1-2 parcial de cabeza con asistencia de Sambueza. Todo parecía quedar en una victoria épica. Sin embargo, el mismo Rentería que fue antes el héroe le cometió penal Estéfano Arango. De nuevo, Andrade marcó el penal picándola de manera magistral.

El resto de partidos terminaron de la siguiente manera: Boyacá Chicó 2-2 Alianza Petrolera; Envigado 2-2 Rionegro Águilas. Todavía restan por disputarse los compromisos entre Deportes Tolima vs Patriotas; Jaguares vs Cúcuta Deportivo; y La Equidad vs Deportivo Pasto.

Así las cosas, Atlético Nacional queda líder en solitario con 15 puntos, después vienen en orden Deportivo Pasto, Santa Fe y Alianza Petrolera con 13 puntos. Ahí se cierra el grupo de los 4 clasificados parcialmente. DIM, América de Cali, Junior y Millonarios de momento quedan por fuera del grupo de clasificados de la Liga BetPlay.