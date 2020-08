LA Lakers empata la serie con un partido ‘light’ de LeBron James

Foto: nba.com

LA Lakers sabía que tenía que empatar la serie de playoffs de la NBA contra Portland Trail Blazers y adicionalmente dejar un mensaje claro de por qué siguen siendo candidatos al título. A pesar del resultado final, la estrella de los angelinos –LeBron James– tuvo un juego discreto (10 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias).

Quien sí se destacó fue Anthony Davis, que se llevó un doble-doble con 31 puntos y 11 rebotes. Otro que tuvo noche plena fue Kentavios Caldwell-Pope, quien logró 16 puntos y se le abrió el aro desde los disparos de 3 puntos. Danny Green por su parte tuvo otra noche para el olvido y terminó solamente con 3 puntos, tras múltiples intentos de triple.

Por parte de Portland Trail Blazers no fue el mismo equipo agresivo del juego 1. Su figura Damian Lillard no brilló e incluso no jugó el último cuarto por una lesión que sufrió en su dedo índice de la mano derecha. Hasta el momento el dictamen no reportó fractura, lo cual es buena noticia para su equipo.

Anuncios

Le puede interesar: Damian Lillard va al acecho de LeBron James y compañía en playoffs de la NBA

El partido terminó con un abultado resultado de 111-88 y el trámite de LA Lakers fue implacable. La serie ahora mismo está 1-1 y el juego 3 delos playoffs de la NBA será este sábado a las 7:30 de la noche (hora colombiana).

Le puede interesar: Luka Dončić se echó el equipo al hombro y Dallas Mavericks empata a LA Clippers