La Filarmónica de Bogotá abandona Colombia para irse de gira

Entre el 20 y el 28 de abril, la Orquesta Filarmónica de Bogotá asistirá como invitada al prestigioso festival liderado por el reputado compositor sueco Tommie Haglund y que tendrá lugar en las ciudades de Halmstad, Malmö, Linköping y Falkenberg.

Los músicos de la Orquesta ofreceránclases magistrales e interpretarán varios conciertos,

La dirección de la Orquesta estará a cargo del maestro sueco Joachim Gustafsson, quien se desempeña como director titular de la Filarmónica de Bogotá desde 2021.

También interpretarán composiciones como The Daughter of the Voice junto con las sopranos Teresia Bokor y Malin Christensson; el Gran Tango de Astor Piazzolla y Cinco Piezas para piano de Frederick Delius a cargo del maestro Marcos Madrigal.

Adicionalmente, la música de cámara también hará parte de este reconocido Festival. Estará a cargo de varias presentaciones del Quinteto Femenino Filarmónico, el Ensamble de Cobres y el Ensamble Entrevera’o, agrupaciones todas conformadas por músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

“Esta gira es un acto de optimismo y celebración”, asegura David García, director General de la Orquesta.

Agenda

Abril 22

19:00H – Concierto de inauguración en el Najaden Concert Hall – HALMSTAD

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Joachim Gustafsson – Director titular

Chloe Hanslip – Violín

Santiago Cañón-Valencia – Violonchelo

Concierto Alternos:

14:30H – Concierto en Music on the town.

Quinteto Filarmónico Femenino y Ensamble de Cobres

22:30H – Concierto en la Iglesia de San Nicolás

Aníbal Dos Santos, Marcos Madrigal y Jakob Kellerman

Abril 23

Conciertos Alternos:

10:00H – Concierto en la Iglesia de San Nicolás

Luis Martín Niño, Sergei Sichkov, Jacob Kellermann, Aníbal Dos Santos, Marcos Madrigal

14:00H – Concierto en Music on the town

Quinteto Femenino Filarmónico

15:00 H – Concierto en la Iglesia de San Nicolás

Aníbal Dos Santos, Jakob Kellermann y Ensamble Entrevera’o

19:00H – Concierto en la Iglesia de San Nicolás

Luis Martin Niño – violín, Camilo Benavides – violonchelo, Guillermo Marín – clarinete, Emmanuel Rivera – arpa, Sergei Sichkov – piano, William León/Victor Hugo López – percusión.

Joachim Gustafsson – Director.

Abril 24

16:00H – Concierto en el Najaden Concert Hall – HALMSTAD

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Joachim Gustafsson – Director titular

Emmi Christensson – Voz

Marcos Madrigal – Piano

Abril 25

19:00H – Concierto en el Malmö Live Concert Hall – MALMO

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Joachim Gustafsson – Director titular

Emmi Christensson – Voz

Marcos Madrigal – Piano

Abril 26

Conciertos Alternos:

14:00H y 16:00H – Concierto en Casterhavs School – LINKOPING

Ensamble Entrevera’o

Abril 27

19:00H – Concierto en Linköping Concert Hall – LINKOPING

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Joachim Gustafsson – Director titular

Santiago Cañón-Valencia – Violonchelo

Anne Christine Larsson – Soprano

Abril 28

19:00H – Concierto en Falkhallen – FALKENBERG

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Joachim Gustafsson – Director titular

Emmi Christensson – Voz

*Foto: Cortesía

**Con información de la Orquesta Filarmónica de Bogotá