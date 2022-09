La dura respuesta de la Federación de España a 15 jugadoras

Quince jugadoras de la selección española femenina de fútbol renunciaron a jugar con el combinado nacional “mientras que no se revierta” la situación que se generó en la última concentración con el seleccionador Jorge Vilda, según confirmó este jueves la RFEF (Federación Española de Fútbol).

“La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias. La Federación no va a admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. Este tipo de maniobras se encuentran alejadas de la ejemplaridad y fuera de los valores del fútbol y del deporte y son nocivas”, advertió la RFEF en un comunicado.

Entre las jugadoras no estaría Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro, y ninguna integrante del Real Madrid. Sin embargo, la Federación no ofreció nombres.

*Foto: rfef.es