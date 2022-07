La Copa del Mundo de Rugby 2023 y los problemas de España con ella

Conoce los problemas que tiene España con el Mundial de Rugby 2023. Fallo injusto o aplicación injusta de las reglas: pronto habrá un veredicto.

El desastre del rugby español

Recientemente, España ha sido excluida de la Copa del Mundo de Rugby 2023 por incumplir las normas de elegibilidad de la Copa del Mundo de Rugby. La sentencia inicial se dictó el 5 de mayo, pero sigue siendo un tema polémico, ya que España intenta anular la sentencia y participar en el Mundial.

¿Qué ha pasado?

Durante dos partidos de clasificación en 2020 y 2021, ambos contra Holanda, España había alineado al pilar nacido en Sudáfrica Gavin van den Berg. Los jugadores nacidos en el extranjero no suelen ser un problema, ni tampoco los que no han sido convocados, siempre que puedan cumplir con la norma de inclusión prevista por la asociación World Rugby. Inicialmente, parecía que van der Berg cumplía con todos los requisitos para jugar los partidos de clasificación, pero se supo que Gavin van der Berg no había cumplido con la residencia requerida de 3 años.

El incumplimiento de las normas es un problema, pero lo que podría ser un problema mayor es que el equipo era consciente de la norma y había manipulado el pasaporte de Gavin van der Berg sin su conocimiento en un intento de alinear a Gavin a pesar de todo. Una infracción general de una norma, dentro de lo razonable, podría haber dado lugar a una pequeña pérdida de puntos o a una multa, pero en el caso de ser conscientes de la infracción de la norma y de manipular las pruebas para intentar no ser descubiertos, la asociación de la Copa del Mundo fue menos indulgente.

El resultado fue una pérdida de puntos suficiente para dejar de clasificarse para el Mundial y una multa de 75.000 euros. Tal y como están las cosas ahora, Rumanía ocuparía la plaza de España para la Copa del Mundo de Rugby 2023.

Apelación en curso

La Federación Española de Rugby no se ha tomado esto a la ligera y actualmente está recurriendo por varios motivos, con la esperanza de volver a ser incluida en el Mundial de rugby. Si bien la medida adoptada infringió la norma de elegibilidad de la Copa del Mundo, la Federación Española de Rugby y muchos aficionados y apostantes deportivos creen que la aplicación de las normas es incoherente, y que el castigo es demasiado severo para la norma infringida. Si bien es cierto que se infringió una norma importante, la Federación Española de Rugby plantea algunos puntos buenos en torno al caso.

Inconsistencia: La inconsistencia en la aplicación de la norma hace que la sentencia sea difícil de mantener. Según la Federación Española de Rugby, el equipo irlandés, el escocés y el neozelandés han alineado a jugadores que no cumplen la regla de elegibilidad. Si esto es realmente cierto, World Rugby tendría que anular el castigo de España o castigar a estos equipos con la misma dureza.

Tiempo en el campo: Gavin van den Berg fue alineado en dos partidos durante 2020 y 2021, ambos contra Holanda. En ambos partidos, van den Berg fue sustituido durante el juego, y en ambas ocasiones el equipo español ya estaba muy por encima en puntos. Los partidos se ganaron por 52 – 7 y 43 – 0 respectivamente. El argumento aquí es que van den Berg no jugó un papel sustancial en el campo y que el resultado del partido habría sido una victoria asegurada independientemente de que van den Berg estuviera en el campo o no.

Veredicto final

La Federación Española de Rugby ha hecho hincapié en que otros equipos también han infringido esta norma. De momento, sólo el tiempo dirá la eventual resolución y es una apuesta tan arriesgada como la que ofrece jugar con las tragamonedas Perú. World Rugby ha confirmado que tendrá una audiencia para decidir el destino final del equipo español en una fecha aún por confirmar.

