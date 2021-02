La broma de Osaka a Brady tras la final de Australian Open

El Australian Open acabó para la categoría de individual femenino. Naomi Osaka se consagró como campeona luego de vencer a Jennifer Brady durante 77 minutos en sets de 6-4 y 6-3. Con este título, Naomi Osaka se convierte en la primera tenista que gana sus primeras 4 finales de Grand Slam (Australian Open 2019 y 2021, y US Open 2018 y 2020), y solamente tiene 23 años.

Sin embargo, más allá del título, la tenista japonesa aprovechó su discurso para elogiar a Jennifer Brady, no sin antes gastarle una broma que rompió el hielo y le dio algo de humor a la final.

Al comenzar el discurso, Naomi Osaka preguntó: “Primero que todo ¿Te gustaría que te llamaran Jenny o Jennifer”, a lo cual Jennifer Brady respondió con sonrisa nerviosa: “Jenny”, y Osaka dijo: “Quiero felicitar a Jennifer…”. El hecho causó gracia dado que la japonesa ignoró la preferencia de su rival.

“You like to be called Jenny or Jennifer?”

La sencillez de Naomi Osaka es aun más grande que su talento, y eso son palabras mayores pic.twitter.com/8s70lG6sBC

— ' (@juliaheadley) February 20, 2021