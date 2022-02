Kurt Zouma podría pagar 5 años de cárcel por golpear su gato

Kurt Zouma está en el ojo del huracán (y de la justicia del Reino Unido) luego de que se conociera un video en el que patea a su gato. El defensor del West Ham United podría enfrentarse a 5 años de prisión por maltrato animal.

En el video que fue publicado por el periódico The Sun se ve al futbolista reprendiendo a su mascota y después lo patea en el vientre. En otro de los videos se ve cómo le da una cachetada en la cara en frente de un niño.

Los videos fueron subidos en la red social de Snapchat con emojis alegres. Quien los subió fue Yona, el hermano del internacional francés que se puede escuchar riéndose de las acciones de Kurt Zouma.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022