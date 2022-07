Koundé aprovecha mientras Barça y Chelsea lo disputan

Parecía que Jules Koundé estaba listo para ser el remplazo de Antonio Rüdiger en el Chelsea, pero el FC Barcelona habría sacado una última jugada para quedarse con el defensor central francés.

La jugada consiste en pagar una cifra menor a la del equipo inglés pero de efecto inmediato, ya que los ‘blues’ intentan fichar a Koundé por 65 millones de euros a plazos.

La propuesta del Barça pondría a pensar al Sevilla después de tener casi que todo finiquitado con el Chelsea. Según informa el periodista Fabrizio Romano, los españoles recibieron la oferta de los londinenses hace tres días, pero no han dado luz verde.

More points on Koundé 🚨🇫🇷

▫️ Koundé has always been in talks with both Chelsea and Barça in the last 2 weeks;

▫️ Barcelona proposal won’t match Chelsea conditions, “too high” – different structure;

▫️ Chelsea sent official bid 3 days ago, still hoping for Sevilla green light.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2022