Tomada de internet

Karim Benzema fue protagonista de unas polémicas declaraciones este fin de semana en un en vivo que sostenía en su cuenta de Instagram con el influencer Mohamed Henni. El blanco de sus declaraciones fue su colega y compatriota Olivier Giroud.

Todo partió de una pregunta del influencer: “¿Quién es mejor Benzema o Giroud?”. El delantero del Real Madrid dio una respuesta que levantó mucha polémica en las redes sociales.

“No podemos confundir y no hay que confundir a un coche de Fórmula 1 con un coche de karts. Yo soy amable con él, pero yo soy el Fórmula 1″, dijo Karim Benzema. A partir de ahí se desbordó una cadena de críticas y se defendió: “Simplemente dije la verdad. Pero no recordaron lo que dije sobre su contribución con la selección francesa…Si a mí me comparas con Ronaldo, el brasileño, él es Fórmula 1 y yo hago karting. Es así”.

Horas después su agente Karim Djaziri, también abogó por él en Twitter señalando que muchos de los que lo criticaron son los mismo que le celebran las frases a Zlatan Ibrahimovic.

Esto certifica que Karim Benzema y Olivier Giroud no tienen la mejor química. En el pasado, el jugador del Chelsea afirmó que aunque no ha tenido ningún problema con el futbolista del Real Madrid, nunca han tenido la relación más amistosa. Vale la pena resaltar que Karim Benzema lleva más de 4 años borrado de la Selección de Francia.

