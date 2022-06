Juegos Bolivarianos: Colombia hizo 1-2 en CRI y lidera el medallero

Tras las medallas de oro y plata conseguidas el jueves en esgrima, Colombia sigue líder del medallero de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022 después de hacer el 1-2 en la prueba de ciclismo en contrarreloj individual masculina.

El ganador fue el colombiano Walter Vargas con un tiempo de 47:41.00 y se llevó el oro, mientras que su compatriota Rodrigo Contreras se llevó la de plata con un tiempo de 49:09.00. El panameño Christofer Jurado se llevó el bronce.

“La contrarreloj como todo fue bastante exigente y complicada por la temperatura. Estamos entre 35 y 38 grados… Feliz de poder obtener este triunfo… Estaba haciendo mucha humedad. Calentando ya íbamos derretidos de sudor, pero a mí me sienta bien este tipo de terreno, las cronos que he ganado las he ganado en estas condiciones”, afirmó Walter Vargas.

En la contrarreloj individual femenina, Colombia alcanzó la medalla de plata gracias a Serika Guluma. Esgrima le dio otro bronce a Colombia con María Angélica Blanco en sable individual femenina. Jhon Rodríguez ganó plata con espada individual masculina.

Así las cosas Colombia completó 7 medallas en total con dos de oro, tres de plata y dos de bronce y es líder de los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022. Por ahora es seguida de Venezuela con dos de oro, una de plata y tres de bronce.

*Foto: olimpicocol.co