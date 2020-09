José Mourinho arremete contra Pep Guardiola y Messi es protagonista

Foto: tottenhamhotspur.com

La rivalidad entre directores técnicos más picante de los últimos años es sin duda la de José Mourinho y Pep Guardiola. Este miércoles en una entrevista el portugués volvió a soltar una pulla contra el español siendo Lionel Messi el protagonista.

“Nosotros, en el Tottenham, respetamos el fair play financiero. Por eso, creo que Messi sólo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Tottenham, seguro”, dijo José Mourinho en una entrevista con el portal JOE en una clara referencia a la polémica que el Manchester City del Pep Guardiola tuvo por haber infringido el fair play financiero.

José Mourinho incluso habló de la decisión que se tomó de no expulsar al Manchester City de la Champions League. “Fue una decisión vergonzosa porque si el City no es culpable no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo son, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición”, aclaró.

Este sábado comienza oficialmente la Premier League, y el Tottenham del entrenador portugués jugará contra el Everton. Por su parte, los “citizens” no jugarán esta primera fecha.