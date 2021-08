Foto: @BocaJrsOficial

Este sábado Boca Juniors jugó contra Patronato en la fecha 7 de la Superliga Argentina. Lo que causó sorpresa fue la ausencia de Jorman Campuzano entre los convocados y comenzaron las especulaciones en las redes sociales y desde el periodismo.

El mediocampista colombiano despejó dichos rumores y dio la razón real por laque no pudo estar en el partido del sábado donde Boca ganó 1-0.

“Quiero aclarar que lo que está circulando en los medios de comunicación no es del todo cierto. Estábamos esperando mellizos y desafortunadamente uno de los bebés no se siguió desarrollando, pero gracias a Dios mi señora y el otro bebé se encuentran bien. Gracias a todos por sus mensajes y agradezco que no se siga especulando sobre el tema”, dijo Jorman Campuzano en una historia de Instagram.

Así las cosas se despejan las dudas sobre la ausencia de Jorman Campuzano el sábado pasado.

El próximo partido del ‘Xeneize’ será este miércoles a las 7 de la noche en la fecha 8 de la Superliga Argentina contra Platense.

