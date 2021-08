Joan Laporta y la razón por la que se va Messi de Barcelona

Foto: fcbarcelona.com

El mundo del fútbol aún no se repone de la salida de Lionel Messi del Barcelona. Aún su rumbo es incierto. Mientras tanto, Joan Laporta -presidente del club- reveló en rueda de prensa cuál era la razón real por la que el argentino deja al equipo catalán.

Intento de arreglos contractuales

“Hemos hablado mucho. Primero llegamos a un acuerdo de dos años a pagar en cinco años. Leo estaba de acuerdo. Su voluntad siempre ha sido la de seguir y ha puesto facilidades. Pensábamos que podía encajar en el fair-play, pero el criterio de cash aquí no se acepta. Después acordamos un contrato de cinco años y también fue aceptado, pero la Liga lo estudió y no lo aceptó. Llegó un momento que desde LaLiga se nos insinuó que la propuesta de contrato podría servir, pero después de un análisis técnico de la comisión económica de LaLiga nos dijeron que tampoco entraría del todo… Si me permiten una valoración personal, estoy triste, pero hemos hecho lo mejor para el club. Me hubiera gustado comparecer aquí con Leo junto para anunciar que seguía”

¿Y ahora qué sin Messi?

“Ahora comienza una nueva era y hay un antes y un después de Leo. Como Samitier, Kubala, Johan. Messi dentro de este eje es una referencia, ha dejado muchas alegrías, una ilusión colectiva con muchos éxitos deportivos, imágenes para la historia. Desde el club tenemos un agradecimiento eterno… Hablé con los capitanes por teléfono. Es algo histórico llegar a este punto y quería decirles que todos esperábamos que Leo entrara en el vestuario y empezara a entrenar y he ido a decirles personalmente a los jugadores que esto no ocurrirá, que comienza una nueva etapa, que ellos son los protagonistas y que tenemos que demostrar al mundo que sabemos ganar sin un talento mundial como Leo. He visto sus caras, los he pedido que den un plus… He hablado con Ronald. Ayer y hoy. Es un hombre de club, un gran profesional. Tiene la capacidad de adaptarse rápido a las circunstancias”

