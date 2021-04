Foto: @jarlinsonpantan

El pasado miércoles Cali reportó uno de los peores panoramas en cuanto a alteraciones de orden público durante el Paro Nacional. Uno de los damnificados fue el ciclista Járlison Pantano.

El deportista caleño declaró que él estaba manifestándose de manera pacífica, pero los delincuentes ingresaron a Specialized Pantano, su tienda y se llevaron bicicletas, cascos y accesorios.

“Yo como dueño de la tienda les dije a mis trabajadores que saliéramos al frente de la tienda apoyando… Ellos no comieron de ninguna. Esa gente, en esa película, no piensa en nada… Eso es delincuencia, no es ningún paro. Podía haber unas mil personas, pero había doscientos que eran vándalos con ganas de pelear, de acabar con todo”, señaló Járlinson Pantano en entrevista con Blu Radio.

La tienda del ciclista quedaba aledaña al sitio donde un grupo de personas incineró un vehículo del Mío.

El precio de las bicicletas hurtadas oscilan entre los 6 y 50 millones de pesos. 60 fueron robadas en primera instancia. Con ayuda de la ciudadanía recuperó 14 de ellas y algunos cascos, pero en mal estado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jarlinson Pantano (@jarlinsonpantano)

Le puede interesar: ¿Qué han dicho algunos deportistas del Paro Nacional?