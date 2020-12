James y Falcao no son los únicos que juegan en el extranjero, conmigo hay más: Winston Sevillano

Winston Sevillano, futbolista del Club Vaca Díez en Bolivia

Winston Sevillano Castro es un futbolista tumaqueño que juega en el Club Vaca Díez en Bolivia. Cumple seis años de estar en este equipo que juega en la categoría B y que este fin de semana disputa la final para ascenso en el torneo profesional. En entrevista para Confidencial Colombia, habla sobre su participación en este deporte y se queja por la falta de atención hacia muchos jugadores colombianos que como el, sudan la camiseta en clubes extranjeros sin que en nuestro país se les coloque atención, porque según él, “los ojos de los periodistas deportivos están puestos sobre unos pocos”.

¿Cómo llega al futbol en Bolivia?

Winston Sevillano Castro (W.S.C.): Por medio de un empresario quien me contactó y vendió mi fichaje en este país, luego de jugar en las inferiores de Millonarios, del Bogotá Fútbol Club y el Atlético Bucaramanga. En este último me fue difícil continuar por la salida del profesor Redín, porque cada quien llega con su gente. Tuve también la oportunidad de estar en el Zacatepéc de México y más adelante en Turquía.

¿Por qué en un equipo que está en la B?

W.S.C.: Al llegar a Bolivia hice parte de un equipo que estaba en la A, donde no se pudo continuar por los constantes cambios de entrenador (4 en tan solo 6 meses).

¿A que contribuye el que no se haya podido ubicar de manera firme en un equipo de fútbol que juegue en el torneo profesional?

W.S.C: Ha sido difícil porque cada entrenador tiene su gente y uno como jugador cuando llega, y es extranjero debe sudar la camiseta para demostrar que merece ser tenido en cuenta.

¿Cuántos colombianos calcula que pueden estar jugando en el futbol boliviano?

W.S.C.: Conmigo hay dos colombianos más en el mismo equipo. Sé que hay más en este país, no tengo la cifra exacta, pero si me consta que hay más colombianos luchando por este sueño.

Estos jugadores colombianos que con usted están en el fútbol extranjero no se mencionan dentro del periodismo deportivo, ¿considera que es injusto esta especie de discriminación?

W.S.C: Somos muchos futbolistas colombianos quienes jugamos en equipos extranjeros y si resulta bastante injusto y triste que los periodistas deportivos en Colombia solo pongan sus ojos en James, Falcao o Cuadrado. Nosotros también representamos al país y también tenemos talento, pero pareciera que no existiéramos.

¿Qué proyecciones tiene para el 2021?

W.S.C.: Quiero explorar la posibilidad de regresar a Colombia con la idea de jugar en un equipo nacional. Ahora, si Dios nos permite ascender al torneo profesional en Bolivia y me dan la oportunidad de continuar aquí, con gusto lo haré.

¿No será que usted también le ha hecho falta venderse en Colombia?

W.S.C.: También puede ser eso uno de los factores que haya influido para no estar en un torneo profesional en mi país.

¿Hace cuánto no visita Tumaco?

W.S.C.: Llevó 7 años sin visitar la tierra que me vio nacer, que también es la tierra de otros futbolistas colombianos. Me gustaría mucho ir pronto y le pido a Dios porque me de esa alegría.