James Rodríguez tendría nuevo equipo en Europa

James Rodríguez habría cumplido su deseo de regresar al fútbol de Europa. Según la prensa especializada en fichajes, en Grecia y en España dan por hecho que el colombiano jugará con el Olympiacos de Grecia.

La Gazzetta de Grecia publicó el interés del equipo griego con el colombiano este martes. En la mañana de este miércoles el Diario AS confirmó que el mediocampista ya estaba en Atenas para sus pruebas médicas.

Según lo informado por la prensa, James Rodríguez llegará a Olympiacos en condición de préstamo tras llegar a un acuerdo con Al-Rayyan. Los griegos pagarían el 40 % de su salario y lo restante lo pagarán los cataríes.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. 🚨⚪️🔴🇨🇴 #transfers

If all goes as planned, James will sign later today.

Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 14, 2022