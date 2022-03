James Rodríguez reveló por qué no fue al Atlético de Madrid

James Rodríguez continúa mejorando su producción en Al-Rayyan de Catar. En 12 juegos, el colombiano ha participado en 10 goles con 4 de su autoría y 6 asistencias. Sin embargo, este miércoles es noticia por revelar la razón por la que no fichó con el Atlético de Madrid.

“Quería a mi familia a mi lado. La operación estaba a punto de cerrarse. Todo se derrumbó porque el Real Madrid no me dejó salir”, señaló en declaraciones citadas por Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes.

James Rodriguez confirms he was "one step away" from joining Atletico Madrid few years ago: "Yes, it was almost done. I wanted my family next to me, the deal was set to be completed". 🇨🇴 #Atleti

"Everything collapsed because Real Madrid didn't allow me to leave", he added. pic.twitter.com/Un7ZlMxDpj

