¿James Rodríguez con los días contados en el Everton?

Foto: @evertonESP

Según la prensa española, James Rodríguez parece tener las horas contadas en Everton. En España dan casi como un hecho que el colombiano deje el club inglés debido a que Rafa Benítez no haría uso de él en esta nueva temporada.

“Primer día de la pretemporada de Everton. Rafa Benítez tiene una reunión con James Rodríguez en la que le dice: no cuento contigo, conmigo no vas a jugar… Es verdad que está un poco decepcionado tanto con el club inglés como con Rafa Benítez. Siente que no se le está tratando bien”, dijo Edu Aguirre, periodista español que hace parte del panel de ‘El Chiringuito’.

🚨 ¡EXCLUSIVA de @EduAguirre7! ❌🇨🇴 "BENÍTEZ le ha dicho a JAMES que NO CUENTA con él en el EVERTON" 🔎 "JAMES quiere JUGAR y está buscando una SALIDA" #ChiringuitoFichajes pic.twitter.com/saDzmCQnKi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 29, 2021

Si bien es cierto que al colombiano se le ha vinculado de nuevo con Real Madrid, Sevilla y Atlético de Madrid en el último mes, todo parece estar dado para que el colombiano no se vaya.

A James Rodríguez le queda una temporada más de contrato con el Everton, en los partidos amistosos ha venido jugando con regularidad, y ante la posible ausencia de Sigurdsson parece que sí o sí Rafa Benítez tendría que usarlo. Mientras tanto, la novela con el mediocampista colombiano va para largo.

