Este lunes James Rodríguez volvió a ser noticia tras conectarse en una transmisión de Twitch con sus seguidores. Durante el rato en que estuvo conversando habló de su futuro en la Selección Colombia y de la participación nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sobre la Selección Colombia

“Si voy a estar en la convocatoria de septiembre, no lo sé. Les dije que es un tema que no quiero tocar ahora. Siempre deseando el bien a mis compañeros. Son tres partidos y es duro… Ojalá que salga todo bien para que Colombia vuelva a estar en copas del mundo. Colombia siempre tiene que estar en copas del mundo porque hay mucho talento. Tiene que estar así estén o no estén los que están. Hay que mentalizarse para eso”.

🇨🇴 “No sé si jugaré en las Eliminatorias en septiembre. Siempre le deseo lo mejor a mis compañeros”. 🗣 James Rodríguez en su canal de Twitch.#SeleccionColombia pic.twitter.com/5Su2qjqpt3 — Habla Deportes (@HablaDeportes) August 9, 2021

Sobre Tokio 2020

“A los que ganaron medalla felicitarlos, a los que nos representaron también, que compitieron de muy buena manera. Pero pienso que Colombia es un país grande en cuanto a talentos y creo que en los Olímpicos debemos ganar más cosas porque hay mucho talento. Yo no sé si en Colombia falta apoyo o qué, pero hay mucho talento en todo, e irnos con tan pocos logros en los Olímpicos creo que no es tan bueno”.

El mediocampista del Everton aún tiene un futuro incierto en el equipo. Sin embargo, la Premier League comienza este viernes y su equipo debuta el sábado a las 9 de la mañana contra el Southampton.

