Giannis Antetokoumpo tuvo una oportunidad clara para demostrar por qué algunos lo consideran como el MVP (jugador más valioso) de la temporada. Sin embargo, en el juego de Milwaukee Bucks vs Houston Rockets, quien terminó brillando fue James Harden.

El partido ofreció un gran espectáculo -como la mayoría desde el retorno de la NBA– al final todo se reducía en el enfrentamiento a parte que tuvieron James Harden y Giannis Antetokoumpo en el partido.

Finalmente, el resultado terminó 120-116 a favor de Houston Rockets. Para llegar a ello, James Harden tuvo una defensa excepcional ante su contrincante, que se vio perdido sobre el final del partido.

A falta de 2 minutos Milwaukee Bucks iba arriba 112-111. Sin embargo, la “Barba” tomó al griego y lo hizo añicos en los segundos finales con un robo magistral. Esto resulta más paradójico si hablamos de que la principal falencia por la que critican a James Harden es su defensa.

La estrella de los Rockets -que también tuvo un gran desempeño de Russel Westbrook– terminó con 24 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias y la implacable cifra de 6 robos. Giannis Antetokoumpo logró 36 puntos, 18 rebotes y 8 asistencias.

“No tengo nada que demostrarle a nadie. Nada que decir. Estoy feliz de que hayamos ganado. No me importa la energía negativa. No le presto atención”, señaló en el final James Harden.

Los Rockets siguen sin conocer derrota en esta reanudación de la NBA y de momento son cuartos en la Conferencia Oeste. Los Bucks continúan líderes en la Conferencia Este.