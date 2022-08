James borrado en las canchas y activo en NFT’s

Aunque esta nueva temporada James Rodríguez no ha tenido acción con Al-Rayyan, ya está lista una línea nueva de NFT’s que lo conmemoran. La línea se llamará Zurda, en honora su pierna hábil.

Los NFT’s de James Rodríguez serán una edición limitada de ZKSea NFT. Vendrán en subastas a partir del 15 de agosto y cajas misteriosas desde el 17 del mismo mes. Los NFT’s son ilustraciones del futbolista en momentos claves de su carrera.

